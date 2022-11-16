Müge Anlı'dan Şahinde Karakılıç'a hayat dersi! 'Dersim var bitiremem evleneceğim' diyerek şaşkına çevirmişti: "Kaçan kızın değeri olmaz"
Müge Anlı'dan Şahinde Karakılıç'a hayat dersi! 'Dersim var bitiremem evleneceğim' diyerek şaşkına çevirmişti. 18 yaşındaki Şahinde Karakılıç'ın açıklamaları ve yaptıkları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ailesinin tüm ısrarlarına rağmen okumak yerine 6 günlük sevgilisi ile evlenmek istediğini belirten genç kızın sözleri sosyal medyada gündem olurken Şahinde ve sevgilisi Burhan'ın son kararı merak konusuydu. Ailelerinin engeline takılan Burhan ile Şahinde bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yeniden karşı karşıya geldi. Şahinde 'Hem evleneyim hem de okuluma gideyim' derken Burhan ise, "Babam gelinimi al getir dedi" sözleriyle gündeme geldi. Müge Anlı, Şahinde'nin kararının ardından, "Kaçan kızın değeri olmaz her zaman başına kakılır, bana soracak olursan ben ailesini silen insanı gelin olarak istemem kusuruma bakma hiç" dedi. İşte Şahinde ve Burhan'ın son kararı...
ŞAHİNDE'NİN AŞK HİKAYESİ
8 Kasım Salı günü Yalova Çınarcık Esenköy Beldesi'nden 'okula gidiyorum' diye çıkan Şahinde Karakılıç'tan haber alamayan aile, soluğu Müge Anlı'nın programında aldı. Kendilerine gelen telefonla kızlarının kaçırıldığını öğrenen baba, kızıyla ve sevgilisi Burhan ile yüz yüze geldi.
Bir haftadır kayıp olan Şahinde, babası ve halası tarafından aranıyordu. Müge Anlı Şahinde'yi buldu. Şahinde "Çok dersim var bitiremem, evleneceğim, gönlüm eğitimden değil evlilikten yana" diyerek herkesi şoke etti.
"ÇOK DERSİM VAR BİTİREMEM, EVLENECEĞİM!"
Genç kız okulunu bırakıp evlenmek istemesinin nedenini şu şekilde açıkladı; "Çok dersim var bitiremem, evleneceğim, gönlüm eğitimden değil evlilikten yana" Şahinde'nin bu açıklaması herkesi şoke ederken Şahinde sevgilisine güvendiğini dile getirdi. Babası ise Şahinde'ye "daha yumurta bile kıramıyorsun; sehpa bile silemiyorsun nasıl evleneceksin?" dedi.