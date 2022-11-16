Müge Anlı'dan Şahinde Karakılıç'a hayat dersi! 'Dersim var bitiremem evleneceğim' diyerek şaşkına çevirmişti: "Kaçan kızın değeri olmaz"

"ÇOK DERSİM VAR BİTİREMEM, EVLENECEĞİM!"

Genç kız okulunu bırakıp evlenmek istemesinin nedenini şu şekilde açıkladı; "Çok dersim var bitiremem, evleneceğim, gönlüm eğitimden değil evlilikten yana" Şahinde'nin bu açıklaması herkesi şoke ederken Şahinde sevgilisine güvendiğini dile getirdi. Babası ise Şahinde'ye "daha yumurta bile kıramıyorsun; sehpa bile silemiyorsun nasıl evleneceksin?" dedi.