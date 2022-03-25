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İZLE | Gönül Dağı 57. Bölüm 2. Fragmanı! Acı haberi hüngür hüngür ağlattı!

İZLE | Gönül Dağı 57. Bölüm 2. Fragmanı! Acı haberi hüngür hüngür ağlattı!
25.03.2022 11:03

OTOMATİK OYNAT

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Kimse beklemiyordu, o sahneler ekrana kilitledi. TRT 1'in sevilen dizisinde yer yerinden oynadı. Yeni gelişmelerin yaşandığı Gönül Dağı dizisinde ağlatan sahneler yaşandı. Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü izleyiciyi gözyaşlarına boğacak. Cumartesi günlerinin fenomen dizisinde Rıfat'ın başına gelmeyen kalmadı. Meryem'in terk etmesi üzerine karalar bağlayan Rıfat ortalıktan kayboldu. Ahalinin arayıp bulamadığı Rıfat'a ne olduğu merak edilirken diziye 2 yeni oyuncunun katılacağı iddia edildi. Peki Rıfat öldü mü? Yeni oyuncular kimler? İşte detaylar...

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