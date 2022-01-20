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İYİ Parti kurucusu Vedat Yenerer ifşaladı! İYİ Parti milleti ve vatanseverleri kucaklıyor mu? ''Alakası yok''

İYİ Parti kurucusu Vedat Yenerer ifşaladı! İYİ Parti milleti ve vatanseverleri kucaklıyor mu? ''Alakası yok''
20.01.2022 16:43

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Bu da kardan kobra yılanı

Terör örgütleriyle ilişkileri ortaya saçılan İyi Parti'nin kurucusu Vedat Yenerer partisinden istifa nedenlerini açıkladı. İyi Parti’de Türk milliyetçisi kılıfını kullanan kriptoların olduğunu vurgulayan Yenerer, "Türk milliyetçisi maskesi takmış insanlar şu anda her tarafı ağ gibi sarmış durumda" ifadelerini kullandı. Öte yandan Yenerer yaptığı açıklamada ''İYİ Parti milleti ve vatanseverleri kucaklıyor mu? deyip ''Alakası yok'' diye kurucusu olduğu partiyi ifşaladı. İşte Yenerer'in çarpıcı itirafları...

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