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İSKİ tesis açılışında AK Partili Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı'ya saldırı

İSKİ tesis açılışında AK Partili Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı'ya saldırı
25.10.2022 17:19

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın katıldığı İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış töreninde gerginlik çıktı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın konuşması alandaki CHP'liler tarafından yuhalanarak kesildi. Yazıcı alandan ayrılırken de darbedilmeye çalışıldı ve Şadi Yazıcı'nın bir yıl önce kaybettiği annesine küfürler edildi. Saldırıya dair ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan Dr. Şadi Yazıcı anlattı.

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