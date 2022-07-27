İngiltere'de canlı yayında şoke eden anlar 📺 Liz Truss ve Rishi Sunak'ın katıldığı programda sunucu bayıldı

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın istifası sonrası yaşanan siyasi krizin çözümü için liderlik yarışı devam ediyor.

Muhafazakar Parti liderliği için yarışan Dışişleri Bakanı Liz Truss ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın canlı yayına katılarak seçimler öncesi ikinci kez karşı karşıya geldi.

SUNUCU CANLI YAYINDA BAYILDI

Canlı yayında korku dolu anlar yaşandı.

Truss'ın söz aldığı sırada sunucu bayıldı. Truss'ın "Aman Tanrım" dediği anlara ilişkin görüntüler kameralara yansırken canlı yayın kesildi.

KANAL AÇIKLAMA YAPTI

Talk TV yayının kesilmesinin ardından Twitter hesabından, programda "sağlık sorunu" yaşandığı, bunun bir güvenlik sorunu olmadığı ve adayların iyi durumda olduğu bilgisini paylaştı.

Kanal, sunucunun sağlık durumunun iyi olduğunu ancak tıbbi tavsiyeler doğrultusunda yayına devam etmeme kararı aldıklarını bildirdi.

Adaylar, 7 Temmuz'da Muhafakar Parti liderliğinden istifa eden Boris Johnson'ın yerini almak için mücadele veriyor.

PARTİNİN YENİ LİDERİ 5 EYLÜL'DE BELLİ OLACAK

Muhafazakar Parti liderliği için 20 Temmuz'da yapılan oylamada Sunak 137, Truss ise 113 oy almıştı.

Liderlik yarışında son iki adayın belirlenmesinin ardından parti üyelerinin oy kullanması bekleniyor.

Ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, yeni başbakanı ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek.

Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.