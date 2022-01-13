HDP Milletvekili Semra Güzel PKK kampından yeni fotoğrafları ortaya çıktı! Fezleke Mecliste! Süreç nasıl işleyecek?

Terör örgütü PKK'nın kamplarında ve 2017'de etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan fezlekeye ulaşıldı. Fezlekede önemli ayrıntılar yer alıyor.

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Güzel hakkında 'Terör örgütü üyeliği' suçundan fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.

Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi Meclis'e gönderildi. Güzel hakkındaki dokunulmazlık dosyası Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na gitti.

TELEFON NUMARASI ÇIKTI

Ulaşılan fezlekenin detaylarında, Güzel'in adına kayıtlı cep telefonu hattı numarasının, ölü olarak ele geçirilen bölücü terör örgütü mensupları üzerinde bulunan not defterinde yazılı olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Sabah'ta yer alan habere göre, ele geçirilen örgüt mensuplarının dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemede PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olan ve 2017'de Adıyaman'da öldürülen Melati Zülfikar kod adlı Volkan Bora ile Kuzey Irak'taki örgüt kamplarında, örgüt üyelerinin giymiş olduğu kamuflajla çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu aktarıldı.

FUTBOL BİLE OYNAMIŞ

Dijital materyallerde Güzel'in, PKK'lı teröristlerin barındığı çadırda Volkan Bora ile sarılarak çektirdikleri fotoğrafları olduğu tespit edilirken, çadırda örgütün dağ kadrosunun giymiş olduğu sözde resmi kıyafeti ve örgütün sözde bayrağı ile AK 47 model silahların yerde ve duvarda asılı bulunduğu fotoğrafları olduğu da belirlendi.

Bir başka fotoğrafta ise Güzel'in PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının da yer aldığı çadırda poz verdiği kaydedildi.

Güzel'in örgüt üyeleri ile birlikte futbol oynadığına ilişkin fotoğraflar bulunduğu da aktarıldı.







ÖRGÜT HİYERARŞİSİ İÇERİSİNDE

Fezlekede, Güzel'in örgüt hiyerarşisi içerisinde olmadan örgütün kamplarına gidip barınabilmesinin, örgüte ait sözde askeri kıyafeti giymesinin, sözde şehitliğe gitmesinin, örgüt mensuplarıyla futbol oynamasının mümkün olmadığı, aksi durumun hayatın olağan akışına aykırı olacağı, bu nedenle silahlı terör örgütüne üye olmak suçunu işlediği gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği ifade edildi.