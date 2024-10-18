Hatice Kübra Ateş’in yanındaki şahıs hakkında şok eden iddialar: Evlilik vaadiyle beni kandırdı, mağdur etti

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te skandal bir olay yaşandı. Fırat Ateş, 23 yaşındaki eşi Hatice Kübra Ateş'i bulmak için soluğu Müge Anlı'da aldı. 15 Eylül'den bu yana kayıp olan genç kadının Fırat'a "Beni tatile gitmiş gibi düşün" diyerek evden ayrıldığı ortaya çıktı. Hatice'nin arkadaşının sevgilisi Öcal'a kaçtığı tespit edildi. Fırat ve Hatice'nin daha önce 1,5 ay Öcal'ın evinde kaldığı öğrenildi. Öte yandan yayına bağlanan Öcal Bey'in sevgilisi Zehra ise 6 aylık hamile olduğunu açıkladı. Zehra'nın kocasını bırakıp Öcal'a kaçtığı öğrenildi. Zehra, Öcal'ın ailesini tehdit ettiğini söyledi. O anlarda Hatice Kübra, gözyaşlarına boğuldu.