UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki 4. maçında deplasmanda AEK Larnaca'ya konuk oluyor.
Sarı lacivertli takım bu maçı kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.
Georgios Karapatakis Stadı'nda Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski'nin yönettiği AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes, Mamas, Sanjurjo, Faraj, Altman, Trickovski.
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Gustavo, A. Szalai, Arda Güler, İsmail Yüksek, Alioski, Lincoln, Rossi, Pedro
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