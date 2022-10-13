Haberler Televizyon Videoları FENERBAHÇE AEK 📺 CANLI İZLE ⚽ AEK Fener maçı EXXEN (linki) 📢 FB Larnaca maçı NAKLEN ŞİFRESİZ YAYIN İZLE 🏆

FENERBAHÇE AEK 📺 CANLI İZLE ⚽ AEK Fener maçı EXXEN (linki) 📢 FB Larnaca maçı NAKLEN ŞİFRESİZ YAYIN İZLE 🏆

FENERBAHÇE AEK 📺 CANLI İZLE ⚽ AEK Fener maçı EXXEN (linki) 📢 FB Larnaca maçı NAKLEN ŞİFRESİZ YAYIN İZLE 🏆
13.10.2022 19:07 - Son Güncelleme: 13.10.2022 19:27

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📺 AEK - FENERBAHÇE 📢 CANLI İZLE ⚽ | UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yla karşılaşıyor. Fenerbahçe AEK maçını 'https://www.exxen.com/tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte AEK - FB maçı NAKLEN CANLI izleyerek takip etme seçenekleri... | Haberin içinden TIKLA İZLE

Televizyon Videoları

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki 4. maçında deplasmanda AEK Larnaca'ya konuk oluyor.

Sarı lacivertli takım bu maçı kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.

Georgios Karapatakis Stadı'nda Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski'nin yönettiği AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.


İLK 11'LER

AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes, Mamas, Sanjurjo, Faraj, Altman, Trickovski.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Gustavo, A. Szalai, Arda Güler, İsmail Yüksek, Alioski, Lincoln, Rossi, Pedro

AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYINI EXXEN'DEN NAKLEN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇINI FB TV YOUTUBE CANLI YAYININDAN NAKLEN TAKİP EDİP İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

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