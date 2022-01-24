Fatma Girik kimdir? Kaç yaşında ve ne zaman vefat etti? Kocası kimdir, çocuğu var mı?

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı torba Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a giden Türk sinemasının ünlü yıldızı 79 yaşındaki Fatma Girik bu sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Fatma Girik'in aile dostlarından Filiz Kalkavan yaptığı açıklamada "Fatma hanım ile uzun yıllarımız birlikte geçti. Tedavisinin daha iyi yapılabilmesi için İstanbul'daki evine gitmişti. Yaklaşık iki hafta önce fenalaşarak özel hastaneye ve orada yoğun bakıma alınmıştı.

Bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Doktorlar ölüm nedenini henüz açıklamadı ama biz corona virüsüne yakalandığını duyduk. Cenazesi ile ilgili işlemler henüz aydınlanmadı" diye konuştu.

Fatma Girik'in hayat arkadaşı Memduh Ün 16 Ekim 2015 tarihinde yaşamını yitirmiş Bodrum'un Torba Mezarlığı'nda defnedilmişti. Fatma Girik annesi Münevver Girik ve ablası Müesser Girik Torba'daki evinde yaşıyor.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Girik'in ölüm haberini duyurdu. Keskin paylaşımında, "Yeşilçam'ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim." dedi.

SON FOTOĞRAFINI YEĞENİ PAYLAŞMIŞTI

Yeni yılı hasta yatağında karşılayan Fatma Girik'in son fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaşmıştı. Turanlı paylaşımına; "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" notunu düşmüştü.

ONU KAYBETTİĞİMİZE İNANAMIYORUM

Fatma Girik'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler duygularını dile getirdi.

Hülya Koçyiğit: Hala onu kaybettiğimize inanamıyorum. Kendimi toparlamaya çalışıyorum konuşabilmek için. Bir ay kadar önce ziyaret etmiştim. Çok iyiydi. Aklı başındaydı. Yürüyemiyordu, onun için fizik tedavi görüyordu.

Perihan Savaş: Sözün bittiği yerdeyiz. Çok üzgünüm. Türk sineması çok önemli bir değerini daha kaybetti. Ben kendisiyle Film çektim. Çok sevecen, çok cana yakın. filmdeki bütün kıyafetlerimle, makyajımla kendi ilgilendi. Kardeşini oynuyordum onun.

Cüneyt Arkın: Büyük parçam gitti, yüreğim yanıyor. Yüreğim yanıyor dostlar yüreğim yanıyor. Gitti... Gitti.

Orhan Gencebay: Son derece üzgünüm. Biraz önce haberini TV'den aldım. Çok büyük bir kayıptır. Gerçekten çok büyük bir kayıp. Son zamanlardaki durumu hassastı. Türk sinemasına en büyük emekleri veren en büyük örneklerden biriydi. Beraber çalışmalarımız olmuştu. Bu tatilde Bodrum'da o kendisi Bodrum'da kalıyordu. Gidecektim fakat İstanbul'a döndü. Kendisi ile bir kaç defa telefonda konuştuk. İstanbul'da ziyarete gidecektim ama ziyaretçi almıyorlardı. Yakın takipteydik. Durumu iyi değildi. Kaybedeceğimizi hissetmiştik. Kendisini çok seviyorduk, Allah gani gani rahmet eylesin.

Birlikte çalıştığımız dönemlerde çok güzel çalışmalar yaptık. Çok güzel anılarımız var. Kendisini çok severdik ve yakın takip ederdik. O çok sevilen biriydi. Hepimize başsağlığı diliyorum, harika bir insanı kaybettik. Sinemamızın Fatma annesini, Fatma hanımını kaybettik.

Nebil Özgentürk: Bu ülkenin büyük oyuncuları ve ölümsüzleri vardır. Bugün Uğur Mumcu'yu da anacağız, fikirleri öldüremezsiniz diye. Fatma Girik de bu ülkenin ölümsüzlerindendir. Türkan Şoray ve Filiz Akın'la birlikte. Çok değerli filmleri var, çok değerli oyuncularla... Sinemamızın kendine has kuralları ve sıcaklığıyla çekilmiş filmlerdir bunlar. Çok onurlu bir hayat sürmüşlerdir. Fatma Hanım'ı gökyüzüne sevgiyle uğurlayacağız. Söz Fato'da programı yapmıştı, orada hepimizin ablasıydı. Belediye Başkanlığı da yapmıştı. Onun yanında güven duyarsınız. Bir anda ablanız olur. Bir esnaf ona derdini anlatabilir. TV programlarında Söz Fato'da da kötü adamları kırıp dövüyordu. Hakikaten çok üzüldüm. Fatma Girik'in değerinin bilindiğini de biliyorum. Severek uğurluyoruz Fatma Girik'i.

FATMA GİRİK KİMDİR?

Fatma Girik 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk oyuncu, eski siyasetçidir.

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.