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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024, 23:09 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024, 23:09

Esra Erol’da şaşırtan olay! Öldü sandığı annesi teyzesi çıktı! Anne-oğulun 26 yıllık kavuşması gözyaşlarına boğdu

Türkiye'nin en sevdiği yakından takip ettiği program Esra Erol'da tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan bir olay kayda geçti. 'Evli ve 2 çocuk babası 26 yaşındaki Uğur Yeşilçimen, biyolojik ailesini bulmak için stüdyoya geldi. Dünkü programda biyolojik annenin 5 yıl önce vefat ettiği ortaya çıktı. Esra Erol herkesi şoke edecek o haberi verdi. İsim karışıklığı olduğunu, vefat edenin Uğur'un annesi değil teyzesi olduğu, açıklandı. Annesinin hayatta olduğunu öğrenen Uğur Bey, sevinç gözyaşlarına engel olamadı. İşte o anlar...

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