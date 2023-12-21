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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023, 00:30 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023, 00:37

Esra Erol'da romantik dakikalar! 'Pırasa'ya tiki olan adam eşiyle barıştı

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da bu hafta yine çok konuşulacak bir olayla ekrana geldi. . Esra Erol'da programına katılan Muhammet bey, eşi Çiğdem Arslan'ın 30 kez evden kaçtığını ve barışmak istediğini söyleyerek programa katıldı. Kocasıyla yüzleşen Çiğdem Hanım, pırasa kelimesine karşı tikli olan eşini sürekli aynı kelimeyi söyleyerek bayılttı. Bugün ise stüdyoda romantik anlar yaşandı. Elinde gül ile stüdyoya gelen Muhammet Bey, eşi Çiğdem Hanım ile barışmak istedi. İşte bugüne damga vuran o anlar...

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