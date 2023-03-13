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Esra Erol'da inanılmaz iddia! “Eşim çocuklarımın önünde zina yapıyor”

Esra Erol'da inanılmaz iddia! “Eşim çocuklarımın önünde zina yapıyor”
13.03.2023 20:12 - Son Güncelleme: 13.03.2023 20:13

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Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına başvuran Mustafa Dağlıoğlu, “Eşim Pınar, velayeti bende olan çocuklarım Eda ile Hasan’ı kaçırıyor” diyerek yardım istedi. Anneleri Pınar ve sevgilisiyle yaşayan çocuklarının hayatından endişe ettiğini söyleyen Mustafa Bey, anlattıklarıyla şoke etti. “Eşim çocuklarımın önünde zina yapıyor” diyen Mustafa Bey, ilerleyen günlerde ise eşi Pınar Dağlıoğlu ile yüzleşti. Kan donduran olayda bugün ise yeni bir gelişme yaşandı.

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