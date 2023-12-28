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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023, 00:55 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023, 00:57

Esra Erol'da bir mucize daha gerçekleşti! Elinde tek gençlik fotoğrafı vardı: 35 yıllık bilmece yarım saatte sona erdi

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da bu hafta yine bomba gibi bir olayla ekrana geldi. Esra Erol'da programına katılan Yonca Birol, ailesini bulmak için Esra Erol'a başvurdu. Esra Erol ve ekibi Yonca Birol'un bu isteğini geri çevirmedi. Tek bir gençlik fotoğrafı ile çıkılan yolda yaklaşık 35 yıldır köklerini arayan Yonca ve annesinin biyolojik ailesini Esra Erol yarım saatte buldu! Yayına bağlanan eski görümce aile ile ilgili bilinmeyen gerçekleri açıkladı. İşte bugün gerçekleşen mucizenin detayları...

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