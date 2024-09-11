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Eşini aramak için geldi! Jigolo çıktı! Müge Anlı'da Abdulhalim Eliş ağızları açık bıraktı
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Eşini aramak için geldi! Jigolo çıktı! Müge Anlı'da Abdulhalim Eliş ağızları açık bıraktı

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024, 16:00 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024, 16:00

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Abdulhalim Eliş, 26 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Leyla Eliş'i bulmak için soluğu stüdyoda aldı. Eşinin, Seher adında bir kadın arkadaşını kıskandığı için gittiğini söyledi. Ancak canlı yayında Seher'in Abdülhalim Bey'in sevgilisi olduğu gerçeği ortaya çıktı. Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Abdülhalim Bey eşinin rızasıyla sosyal medyadan tanıştığı kadınlardan para aldığını belirterek, "Karım beni parayla satıyordu." dedi. Duydukları karşısında Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı...

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