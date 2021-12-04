Eşi Esra Erol’a katılıp yardım istedi kayınpederini bıçaklayıp öldürdü! Beste ve Umut Atabey olayında vahşet

Geçtiğimiz günlerde Esra Erol canlı yayınına katılan 19 yaşında Beste Atabey, boşanma aşamasında olduğu eşi Umut Atabey ve kayınpederinin, 9 aylık bebeğini kaçırdığını söylemiş, Esra Erol ve ekinden yardım istemişti. Eşi, kayınpederi ve kayınvalidesinin çocuğunu kendisinden sakladığını ve baskıya uğradığını iddia eden Beste Atabey 'keşke evlenmeseydim annemi dinleseydim' demişti. Beste Atabey'in yayına katılmasının ardından hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Umut Atabey, kayınpederinin evini basarak defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kayınpeder hastanede tüm uğraşlara rağmen hayatını kaybetti.