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Erdal Sakız cinayetinde SON DAKİKA! Müge Anlı stüdyosunda gözaltı operasyonu: Eşi, oğlu ve tüccar arkadaşı...

Erdal Sakız cinayetinde SON DAKİKA! Müge Anlı stüdyosunda gözaltı operasyonu: Eşi, oğlu ve tüccar arkadaşı...
24.11.2022 12:07

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde esnaflık yapan evli ve 3 çocuk babası 43 yaşındaki Erdal Sakız, 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Sakız'a ulaşamayan ailesi ve yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu ve ardından soluğu Müge Anlı stüdyosunda aldı. İlçede büfe işleten Erdal Sakız'ın cesedi Hendek Çamdağı'nda araç içinde bulunduğu öğrenildi. Müge Anlı şüpheli ölümle ilgili son dakika bilgisini ATV canlı yayınında aktardı. Stüdyoda gözaltına alındılar... İşte şüpheli ölüme dair yaşanan son dakika gelişmeleri...

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