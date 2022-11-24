Vav TV İzle
Haberler Televizyon Müge Anlı'daki Erdal Sakız cinayetinde olay itiraf! Son görüştüğü o isim ve eşi gözaltına alındı 16 yaşındaki kızları: "Söylemek zorunda kaldım..."

Müge Anlı'daki Erdal Sakız cinayetinde olay itiraf! Son görüştüğü o isim ve eşi gözaltına alındı 16 yaşındaki kızları: "Söylemek zorunda kaldım..."

Müge Anlı'daki Erdal Sakız cinayetinde olay itiraf! Son görüştüğü o isim ve eşi gözaltına alındı 16 yaşındaki kızları itirafıyla herkesi şaşırttı. Karasu'da esnaflık yapan evli ve 3 çocuk babası 43 yaşındaki Erdal Sakız, 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Sakız'a ulaşamayan ailesi ve yakınları polise kayıp başvurusu yaptı. Kayıp adamın bulunması için çalışmalar başlatılırken yakınları Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Kaybının 10. gününde Erdal Sakız'ın cesedi korkunç halde bulundu. Bugün Müge Anlı son dakika Erdal Sakız cinayeti gelişmelerini aktardı. Erdal Sakız'ın katili kim çıktı? İşte detaylar...

24.11.2022 11:44 - Son Güncelleme: 24.11.2022 11:50
Müge Anlı’daki Erdal Sakız cinayetinde olay itiraf! Son görüştüğü o isim ve eşi gözaltına alındı 16 yaşındaki kızları: Söylemek zorunda kaldım...

"BABAMI SÖYLEMEK ZORUNDA KALDIM..."

Müge Anlı'daki Erdal Sakız cinayetinde olay itiraf! Son görüştüğü o isim ve eşi gözaltına alındı 16 yaşındaki kızlarından gelen itiraf şaşkınlık yarattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı’daki Erdal Sakız cinayetinde olay itiraf! Son görüştüğü o isim ve eşi gözaltına alındı 16 yaşındaki kızları: Söylemek zorunda kaldım...

KABUSU GERÇEK OLDU

Karasu'da esnaflık yapan evli ve 3 çocuk babası 43 yaşındaki Erdal Sakız, 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece şüpheli şekilde ortadan kayboldu.
Müge Anlı’daki Erdal Sakız cinayetinde olay itiraf! Son görüştüğü o isim ve eşi gözaltına alındı 16 yaşındaki kızları: Söylemek zorunda kaldım...

Sakız'a ulaşamayan ailesi ve yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu ve ardından soluğu Müge Anlı stüdyosunda aldı.

Müge Anlı’daki Erdal Sakız cinayetinde olay itiraf! Son görüştüğü o isim ve eşi gözaltına alındı 16 yaşındaki kızları: Söylemek zorunda kaldım...

İlçede büfe işleten Erdal Sakız'ın cesedi Hendek Çamdağı'nda araç içinde bulunduğu öğrenildi.

Erdal Sakız cinayeti! Müge Anlı'da aranıyordu ölü bulundu

Müge Anlı’daki Erdal Sakız cinayetinde olay itiraf! Son görüştüğü o isim ve eşi gözaltına alındı 16 yaşındaki kızları: Söylemek zorunda kaldım...

Müge Anlı şüpheli ölümle ilgili son dakika bilgisini ATV canlı yayınında aktardı.

SON DAKİKA