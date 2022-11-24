Müge Anlı'daki Erdal Sakız cinayetinde olay itiraf! Son görüştüğü o isim ve eşi gözaltına alındı 16 yaşındaki kızları: "Söylemek zorunda kaldım..."
Müge Anlı'daki Erdal Sakız cinayetinde olay itiraf! Son görüştüğü o isim ve eşi gözaltına alındı 16 yaşındaki kızları itirafıyla herkesi şaşırttı. Karasu'da esnaflık yapan evli ve 3 çocuk babası 43 yaşındaki Erdal Sakız, 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Sakız'a ulaşamayan ailesi ve yakınları polise kayıp başvurusu yaptı. Kayıp adamın bulunması için çalışmalar başlatılırken yakınları Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Kaybının 10. gününde Erdal Sakız'ın cesedi korkunç halde bulundu. Bugün Müge Anlı son dakika Erdal Sakız cinayeti gelişmelerini aktardı. Erdal Sakız'ın katili kim çıktı? İşte detaylar...
24.11.2022 11:44 - Son Güncelleme: 24.11.2022 11:50
"BABAMI SÖYLEMEK ZORUNDA KALDIM..."
Müge Anlı'daki Erdal Sakız cinayetinde olay itiraf! Son görüştüğü o isim ve eşi gözaltına alındı 16 yaşındaki kızlarından gelen itiraf şaşkınlık yarattı.
İlçede büfe işleten Erdal Sakız'ın cesedi Hendek Çamdağı'nda araç içinde bulunduğu öğrenildi.