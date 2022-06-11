Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor. Hadlerini aşarak adaları silahlandıran Yunanistan'a Türkiye'den sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Efes 2022 Tatbikatı'nda, Yunanistan'a yönelik, "Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Sonu felaket olur." sözlerinin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, küstahça "İzole olduğu kadar öfkeli de olan bir komşumuz var." ifadelerini kullandı.

FAZLA AÇILMA YUNAN

Yunanistan'daki bir televizyon programında skandal ifadeler kullanan Emekli Yunan Koramiral Egkolfopoulos, haddini aştı.

"UÇAKLARIMIZ İSTANBUL'DAKİ KÖPRÜLERİ YOK EDECEK"

Egkolfopoulos, katıldığı programda "Önce uçaklarımız, İstanbul'daki Boğaziçi Köprülerini yok edecek, 3 adet SCALP füzesi fırlatılacak ve ardından onlara 'Şimdi gelebilirsiniz' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.