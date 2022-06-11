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Emekli Yunan Koramiral Egkolfopoulos'den küstah tehdit: ''Uçaklarımız İstanbul'daki köprüleri yok edecek''

Emekli Yunan Koramiral Egkolfopoulos'den küstah tehdit: ''Uçaklarımız İstanbul'daki köprüleri yok edecek''
11.06.2022 10:22

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Doğu Akdeniz ve Ege'de provokatif hareketler yapan Yunanistan, adaları silahlandırarak ulusarası hukuku çiğniyor. Başkan Erdoğan'ın "Şaka yapmıyoruz" uyarısı sonrası Yunanistan'da bir TV kanalına katılan Emekli Yunan Koramiral Egkolfopoulos "Önce uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek, 3 adet SCALP füzesi fırlatılacak ve ardından onlara 'Şimdi gelebilirsiniz' diyeceğiz" sözlerini sarf ederek hadsiz açıklamalarda bulundu.

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Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor. Hadlerini aşarak adaları silahlandıran Yunanistan'a Türkiye'den sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Efes 2022 Tatbikatı'nda, Yunanistan'a yönelik, "Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Sonu felaket olur." sözlerinin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, küstahça "İzole olduğu kadar öfkeli de olan bir komşumuz var." ifadelerini kullandı.

FAZLA AÇILMA YUNAN

Yunanistan'daki bir televizyon programında skandal ifadeler kullanan Emekli Yunan Koramiral Egkolfopoulos, haddini aştı.

"UÇAKLARIMIZ İSTANBUL'DAKİ KÖPRÜLERİ YOK EDECEK"

Egkolfopoulos, katıldığı programda "Önce uçaklarımız, İstanbul'daki Boğaziçi Köprülerini yok edecek, 3 adet SCALP füzesi fırlatılacak ve ardından onlara 'Şimdi gelebilirsiniz' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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