''Dedesi kılıklı'' 📺 YALI ÇAPKINI 15. BÖLÜM 1. FRAGMANI 🎬

Yalı Çapkını dizisi 14. son bölümüyle Star tv ekranında yayınlandı. Dizinin son dakikaları nefes kesti. Seyran aile masasında tercihini babasından yana kullandı. Halis Ağa Kazım'ı yalıdan kovdu. Ferit ise Seyran'ın gidişini gözyaşları içinde izledi. Peki; 15. bölümde neler olacak? 14. bölüm sonrası 15. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı.
İşte Yalı Çapkını 15. Bölüm 1. Fragmanı'na damga vuran anlar;
Kazım Seyhan'ı eve götürür götürmez Hattuç Halaya yüklendi. Gelişmeleri Kazım'dan dinleyen Hattuç hala soluğu Halis Ağa'nın evinde aldı. Hattuç Hala Halis Ağa karşılaşmasında ikili arasında eskiden yaşanmışlıklara değinildi. Hattuç Halanın Halis Ağaya yönelttiği ''Bana yaşattığın kaderi şimdi de yeğenime mi yaşatacaksın?'' cümlesi sonrası sosyal medyada ''Ferit'in kim benzediği ortaya çıktı, Dedesi Kılıklı'' yorumları yapıldı.
Seyhan'ın gidişini gözyaşları içinde izleyen Ferit ise olanları hazmedemeyip karısını Kazım babanın evinden almaya gider. Fakat Seyhan'ın dönmeye pek niyeti yoktur.
Fragmanın sonu ise Fuat'ın eşi Asuman'ın Ferit'in odasına Ferit'e seslenerek girmesi ve kapıyı açtığında şaşkınlıkla kalakalmasıyla son buldu.