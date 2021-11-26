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BAE yatırımlarını eleştiren vizyonsuzlara sert tepki: İngiliz yapınca bir şey yok, Arap yapınca eline düştük

BAE yatırımlarını eleştiren vizyonsuzlara sert tepki: İngiliz yapınca bir şey yok, Arap yapınca eline düştük
26.11.2021 10:17
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Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Türkiye'nin yatırım çekmesini hazmedemeyen bazı isimler, BAE yatırımları sonrası algı operasyonlarına başladı. Gazeteci Melik Yiğitel, katıldığı bir televizyon programında BAE'nin Türkiye'ye yaptığı yatırımla ilgili eleştirileri ikiyüzlülük olarak yorumladı. BAE ile geçmişte yaşanan krizlere rağmen yapılan yatırımın politik başarısızlık olarak görülmesine karşı çıkan Yiğitel, "Fransa, İngiltere olunca sorun olmuyor, Arap olunca mı sorun? Bu ne aşağılık kompleksi? Bu nasıl bir komplekstir? Sermayenin ırkı milliyeti mi olur? Katar ve BAE'nin dünyanın her yerinde yatırımı var" ifadelerini kullandı.

Televizyon Videoları

Dün özel bir tv kanalının canlı yayın programına katılan gazeteci Melik Yiğitel, Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan 10 milyar dolarlık yatırımın önemine değindi.

"BU NASIL BİR KOMPLEKSTİR"
BAE ile geçmişte yaşanan krizlere rağmen yapılan yatırımın politik başarısızlık olarak görülmesine karşı çıkan Yiğitel, şunları söyledi: "Bu eleştirileri anlayamıyorum, Yarım asırlık gazeteci ağabeyimiz tweet atıyor, 'Türkiye ayağa düştü..' Fransa, İngiltere olunca sorun olmuyor, Arap olunca mı sorun?



Bu ne aşağılık kompleksi? Bu nasıl bir komplekstir? Sermayenin ırkı milliyeti mi olur? Katar ve BAE'nin dünyayın her yerinde yatırımı var. Futbol kulüpleri, havaalanları, bilişim şirketleri sahibi bunlar. Londra'da, Paris'te, Roma'da birileri Araplaştık diye yürüyor mu?

"KATAR YATIRIMLARI DA ELEŞTİRİLDİ"

Katar yatırımlarına da bağırıp çağırdılar. Kalemler açıldı. Adamların Türkiye'ye yatırımları, ABD'ye Avrupa'ya yaptıklarının 10'da biri. 'Burası gelecek vadediyor. Paramı buraya yatırmak istiyorum' diyor.



BAE Endüstri ve Teknoloji Bakanı açıkça söylüyor; 'Ziyaretimizin temel amacı, ticaret ve iş ortaklığımızı artırıp, sürdürülebilir ve başarılı yatırımlar yoluyla ekonomik değerler oluşturmak ve uzun vadeli düşünüyoruz.' diyor. Yani geleyim, kâr edeyim hemen satayım değil, adam kendini bağlıyor."

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