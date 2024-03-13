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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 13 Mart 2024, 17:34 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024, 17:34

Arabasının içinde vurulmuş halde bulundu! Erdem Kaynak iftiraya mı kurban gitti? Ali'nin çelişkili ifadeleri herkesi çıldırttı

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te cinayetler aydınlatılmaya, kayıplar aranmaya devam ediliyor. İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Çömlekçi köyünde 31 Ekim 2021 tarihinde yaşanan 37 yaşındaki Erdem Kaynak aracının içinde başından vurulmuş bir şekilde bulunarak hayatını kaybetmişti. Kaynak'ın annesi oğlunun katilinin bulunması için soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aldı. Kaynak'ın ailesi, Erdem'in köydeki yasak ilişki sarmalının sonucunda ölmüş olabileceğine işaret etti. Bildiklerini anlatması için canlı yayına çıkan köy sakinlerinden Turan'ın dedikleri ise olayın seyrini tamamen değiştirdi. Turan, köyde yaşayan Ali'yi eşi ile bastığını, Ali'nin Hatice ile de ilişkisi olduğunu ileri sürdü. Turan'ın söylediklerin ardından iddiaların odağındaki eski eş Ayşe programa geldi. İşte akıllara zarar olayın detayları...

Arabasının içinde vurulmuş halde bulundu! Erdem Kaynak iftiraya mı kurban gitti? Alinin çelişkili ifadeleri herkesi çıldırttı
Arabasının içinde vurulmuş halde bulundu! Erdem Kaynak iftiraya mı kurban gitti? Ali'nin çelişkili ifadeleri herkesi çıldırttı

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