Arabasının içinde vurulmuş halde bulundu! Erdem Kaynak iftiraya mı kurban gitti? Karısını başkasıyla bastı! 5 gün içinde başka birisiyle...

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te cinayetler aydınlatılmaya, kayıplar aranmaya devam ediliyor. İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Çömlekçi köyünde 31 Ekim 2021 tarihinde yaşanan 37 yaşındaki Erdem Kaynak aracının içinde başından vurulmuş bir şekilde bulunarak hayatını kaybetmişti. Kaynak'ın annesi oğlunun katilinin bulunması için soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aldı. Kaynak'ın ailesi, Erdem'in köydeki yasak ilişki sarmalının sonucunda ölmüş olabileceğine işaret etti. Bildiklerini anlatması için canlı yayına çıkan köy sakinlerinden Turan'ın dedikleri ise olayın seyrini tamamen değiştirdi. Turan, köyde yaşayan Ali'yi eşi ile bastığını, Ali'nin Hatice ile de ilişkisi olduğunu ileri sürdü. Turan'ın söylediklerin ardından iddiaların odağındaki eski eş Ayşe programa geldi. İşte akıllara zarar olayın detayları...
İzmir'de işlenen Erdem Kaynak cinayetinde katil ya da katiller Müge Anlı'da aranmaya devam ediliyor. Programın geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümlerinde Erdem'in arkadaşı Ali stüdyoya geldi. Ali, daha önce Halil'in kendisine silah çektiğini söyleyerek, Erdem'i aradığını söyledi.
Ali, "Araçla Halil ve Erdem beraber gittik. Halil silah çekti. Daha sonra Halil silahını indirdi. Ondan sonra görüşmedik" dedi.
Müge Anlı'nın neden Halil silah dayadı kafanıza sorusuna çelişkili yanıtlar veren Ali, "Halil, eşiyle beraber olduğumu sanmış. Ben öyle bir şey olmadığını söyleyince alkolün etkisi ile silah dayadığını söyledi" ifadelerini kullandı.
Erdem'in yengesi Berivan, Ali'nin Hatice ile ilişkisi olabileceğine işaret ederek, "Motoru Hatice'nin evine yakın bir yerde görülmüş" derken Ali ise tüm bu iddiaları reddetti.