Arabasının içinde vurulmuş halde bulundu! Erdem Kaynak iftiraya mı kurban gitti? Karısını başkasıyla bastı! 5 gün içinde başka birisiyle...

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te cinayetler aydınlatılmaya, kayıplar aranmaya devam ediliyor. İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Çömlekçi köyünde 31 Ekim 2021 tarihinde yaşanan 37 yaşındaki Erdem Kaynak aracının içinde başından vurulmuş bir şekilde bulunarak hayatını kaybetmişti. Kaynak'ın annesi oğlunun katilinin bulunması için soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aldı. Kaynak'ın ailesi, Erdem'in köydeki yasak ilişki sarmalının sonucunda ölmüş olabileceğine işaret etti. Bildiklerini anlatması için canlı yayına çıkan köy sakinlerinden Turan'ın dedikleri ise olayın seyrini tamamen değiştirdi. Turan, köyde yaşayan Ali'yi eşi ile bastığını, Ali'nin Hatice ile de ilişkisi olduğunu ileri sürdü. Turan'ın söylediklerin ardından iddiaların odağındaki eski eş Ayşe programa geldi. İşte akıllara zarar olayın detayları...