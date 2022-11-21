Amasya Merzifon kaza haberi! Minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü 8 yaralı

Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün tıra çarptığı feci kazada minibüste bulunan 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralıların arasında oyuncu Ceyhun Fersoy ve arkadaşlarının olduğu öğrenildi.

"Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan incelemenin ardından minibüsten çıkartılan cenazeler cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek, kazada yaralanan tiyatro ekibine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan ve yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi veren Vali Masatlı, şöyle konuştu:

"Kazada maalesef 3 insanımızı kaybettik. Kaza sonucu 7 tiyatro ekibinden vatandaşımız da yaralandı. Bunlardan 2 tanesini Samsun'a sevk ettik. 1 tanesi taburcu oldu. 4 tanesi de şu an itibariyle Sabuncuoğlu Araştırma Hastanemizde tedavi altındalar. Bunlardan 1 tanesinin durumu birazcık kritik. İleri bir tedavi için belki başka bir hastaneye de sevk edebiliriz. Ceyhun Beyle de görüştüm şu an için kendisinin durumu iyi. Sadece ayakta tendonlarda bir sorun varmış. Diğer taraftan vücudunun farklı yerlerinde çok önemli olmayan bazı yaralar var. Tahmin ediyorum birkaç güne kadar kendisini buradan taburcu ederiz. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu ve bu sürat neticesi aynı hatta seyreden TIR'a arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiği yönünde şu an itibariyle tespitlerimiz var." dedi.