A SPOR İZLE CANLI YAYIN! Ziraat Türkiye Kupası 29 Aralık Çarşamba maçları izle

A SPOR CANLI YAYIN! Ziraat Türkiye Kupası bugünkü maçları canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başladı. Süper Lig devreye girdi ama futbol A SPOR ekranlarında hız kesmeden devam ediyor. 29 Aralık 2021 Çarşamba günü kimlerin maçı var saat kaçta sorusu akıllarda yer etti. İşte a spor'dan canlı yayınlanacak Türkiye kupası maçları ve saatleri: 13.00 Alanyaspor-Mardin 1969 - 15.00 Karagümrük-Bodrumspor - 17.00 Adana Demir-Ankaraspor - 18.30 Göztepe-Samsunspor - 21.00 Fenerbahçe-Afjet Afyon... A Spor canlı yayınını haberimizin içinden naklen izleyebilirsiniz...