Türkiye'nin gündemi 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olurken, yaklaşık 1 yıl önce kurulan 6'lı masada adayın kim olacağı merak ediliyordu.

Bugün gelinen süreçte masanın adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu olurken, bu kararı onaylamayan İyi Parti Lideri Meral Akşener masayı dağıttığını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son 6'lı masa toplantısında yaşananlar nedeniyle ittifaktan ayrıldıklarını açıkladı. Bu gelişmelere rağmen diğer üyeler, ittifakın devamlılığına bağlı olduklarını dile getirirken, 6 Mart'ta cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı duyuruldu.

İYİ PARTİ: HAKSIZLIĞA UĞRADIK

İYİ Partililer, televizyon ekranlarında peşpeşe açıklamalar yaparak, haksızlığa uğradıklarılarını savundu.

Ümit Dikbayır başta olmak üzere partinin kurmayları, ittifakın kazandığı belediyelerde İYİ Parti seçmeninin rolü olduğunu, bu haksızlığı her yerde dile getireceklerini belirttiler.

"ADAYIMIZI AÇIKLIYORUZ"

İYİ Parti cephesinde bu hayal kırıklığı yaşanırken, Saadet Partisi'nin genel merkezinde yapılacak ittifak toplantısının ardından, Millet İttifakı'nın adayının açıklanacağı duyuruldu.

Bu yüzden partinin teşkilat üyelerinin saat 17:00'de toplanmaları için mobil mesaj gönderildi.

YIPRATILMAK İSTENMEYEN ADAY

Ancak masanın kuruluşundan bu yana adayın seçimlere 2,5 aydan az bir zaman diliminde açıklanması, masa liderleri tarafından adayın yıpratılmaması için olduğu verilen demeçlerde yer alıyordu.

Yıpratılmak istenilmeyen adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklanması ise CHP Lideri'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında girdiği seçimlerde yaşadığı hüsranları hatırlattı.

Kılıçdaroğlu'nun seçim karnesi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti karşısında girdiği 9 seçimden de yenilgiyle ayrıldı.

Bu seçimler ise şu şekilde:

-29 Mart 2009 yerel seçimler

-12 Eylül 2010 Anayasa referandumu

-12 Haziran 2011 genel seçimler

-30 Mart 2014 yerel seçimler

-10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri

-7 Haziran 2015 genel seçimler

-1 Kasım 2015 erken genel seçim

-16 Nisan 2017 Anayasa referandumu

-24 Haziran 2018 genel seçim

MASA NASIL DAĞILDI?

Muhalefetin dağılmasının ardından son olaylı 6'lı masa toplantısına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu.

Akşener, son toplantıdan önce diğer liderler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının konuşulup anlaşıldığını söyledi.

"ADAY İÇİN KAMUOYU YOKLAMASI YAPALIM"

İyi Parti Lideri, kendisine söz gelince İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın anketlerde öne çıktığını belirtiğini ve kamuoyu yoklaması yapılmasını teklif ettiğini belirtti.

Bu istek üzerine ise Kılıçdaroğlu'nun hiddetlenerek ayağa kalktığını söyleyen Akşener şu ifadeleri kullandı:

O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası cb adayı ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk "Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sn. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi.

Bana söz gelince bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor dedim. Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim dedim.

"KILIÇDAROĞLU HİDDETLENİP AYAĞA KALKTI"

Sn Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti.