66 yaşındaki Necim Ayıncez dere yatağında ölü bulundu!

66 yaşındaki Necim Ayıncez’in kayboluşu acı bir sonla noktalandı. 28 Eylül’den bu yana haber alınamayan üç çocuk babası Ayıncez, ailesinin başvurusu üzerine Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranıyordu. Bugün canlı yayında duyurulan gelişmeye göre, yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu. Ailesi, “Ölümünü kabullendik ama bari bir mezarı olsun” diyerek gözyaşları içinde açıklama yaptı.

Dün kaybı ekranlara gelen Necim Ayıncez, yayının hemen ardından köyündeki dere yatağında ölü olarak bulundu. Necim Ayıncez'in 40 gün önce de kız kardeşinin vefat ettiği öğrenildi.

