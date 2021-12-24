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4 yaşındaki kıza pitbull saldırısı! Gaziantep'te Pitbull'un saldırdığı kız çocuğu öldü mü, sağlık durumu nasıl? Asiye Ateş'ten ilk görüntü

4 yaşındaki kıza pitbull saldırısı! Gaziantep'te Pitbull'un saldırdığı kız çocuğu öldü mü, sağlık durumu nasıl? Asiye Ateş'ten ilk görüntü
24.12.2021 11:07 - Son Güncelleme: 24.12.2021 11:07

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4 yaşındaki kıza pitbull saldırısında son dakika gelişmesi! Gaziantep'te 2 pitbull köpek tarafından saldırıya uğrayan 4 yaşındaki minik Asiye'nin videosu infiale yol açtı. Korkunç görüntülerin ardına vatandaşlar arama motorlarından; ''Pitbull'un saldırdığı kız çocuğu öldü mü? Sağlık durumu nasıl? Yoğun bakımdan çıktı mı? Asiye Ateş'in hayati tehlikesi devam ediyor mu?'' soruları aratıldı. Asiye Ateş'in sağlık durumuyla ilgili sevindiren bir son dakika haberi geldi. Asiye Ateş'in yoğun bakımdan çıkarıldığına dair bilgi gelirken hastenede de ilk görüntüler geldi. İşte pitbull saldırısına 4 yaşındaki Asiye Ateş'in son hali...

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