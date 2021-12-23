Gaziantep'te Pitbull dehşeti! Ölümle pençeleşen küçük kızı unutup canileşti! Ayça Tekindor Pitbull saldırısı yorumu çileden çıkardı

Gaziantep'te Pitbull dehşeti! Şahinbey'de bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Site çalışanının kızı olan Asiye Ateş'in, baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladığı belirtildi. Asiye Ateş, yaşam mücadelesi verirken, en az yaşadığı saldırı kadar vahşi bir yorum, Ayça Tekindor'dan geldi. Degaje Ayça olarak tanınan Ayça Tekindor, Asiye Ateş'in yaşadıklarını 'salak salak' haberler olarak değerlendirdi ve ekledi 'Hepimiz ölelim! Hayvanlar yaşasın' İşte haberin detayları...