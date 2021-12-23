Haberler Magazin Videoları Gaziantep'te Pitbull dehşeti! Ölümle pençeleşen küçük kızı unutup canileşti! Ayça Tekindor Pitbull saldırısı yorumu çileden çıkardı

Gaziantep'te Pitbull dehşeti! Ölümle pençeleşen küçük kızı unutup canileşti! Ayça Tekindor Pitbull saldırısı yorumu çileden çıkardı

Gaziantep'te Pitbull dehşeti! Ölümle pençeleşen küçük kızı unutup canileşti! Ayça Tekindor Pitbull saldırısı yorumu çileden çıkardı
23.12.2021 13:04

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:34
KK'yı terleten soru
Ana Sayfa 00:56
Doğal gaza tarihi ayar!...
Ana Sayfa 01:12
"Fenerbahçe ölmüş ağlayanı...
Ana Sayfa 00:28
Merve Boluğur havuzdan...
Ana Sayfa 00:29
Kuruluş Osman 77. bölüm...
Ana Sayfa 01:00
Alparslan Büyük Selçuklu 8....
Ana Sayfa 00:22
Başkan Erdoğan, Türk Yahudi...
Ana Sayfa 01:18
Yeşilçam’ın en güzel...
Ana Sayfa 01:36
Grevdeki işçiler CHP’li...
Ana Sayfa 00:30
Kalp Yarası 26. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 01:21
CANLI | Fatih Karagümrük -...
Ana Sayfa 01:33
"Yeni ekonomik iyileşmeler...

Gaziantep'te Pitbull dehşeti! Şahinbey'de bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Site çalışanının kızı olan Asiye Ateş'in, baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladığı belirtildi. Asiye Ateş, yaşam mücadelesi verirken, en az yaşadığı saldırı kadar vahşi bir yorum, Ayça Tekindor'dan geldi. Degaje Ayça olarak tanınan Ayça Tekindor, Asiye Ateş'in yaşadıklarını 'salak salak' haberler olarak değerlendirdi ve ekledi 'Hepimiz ölelim! Hayvanlar yaşasın' İşte haberin detayları...

Magazin Videoları
SON DAKİKA