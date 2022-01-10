Haberler Televizyon Videoları 25-31 Aralık haftalık vaka haritası yayınlandı! Covid-19 il il haftalık vaka sayısında alarm veren iller nereler? İstanbul'da koronavirüs...

25-31 Aralık haftalık vaka haritası yayınlandı! Covid-19 il il haftalık vaka sayısında alarm veren iller nereler? İstanbul'da koronavirüs...

25-31 Aralık haftalık vaka haritası yayınlandı! Covid-19 il il haftalık vaka sayısında alarm veren iller nereler? İstanbul'da koronavirüs...
10.01.2022 15:08 - Son Güncelleme: 10.01.2022 15:08

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 13:28
Süper lig tarihinde bir ilk!...
Ana Sayfa 01:27
GALATASARAY'da 4. Fatih Terim...
Ana Sayfa 00:33
Bursa'da çok acı olay! 4...
Ana Sayfa 02:48
DEVA Partili hain Metin...
Ana Sayfa 00:49
Oto yola çıkan deniz aslanı...
Ana Sayfa 02:06
TOKİ evlerde şenlik havası...
Ana Sayfa 01:20
İstanbul için kar alarmı...
Ana Sayfa 01:05
Beşiktaş'ta değnekçi suçüstü...
Ana Sayfa 01:21
4 katlı iş yerinin çatısında...
Ana Sayfa 00:52
Kar geliyor! İstanbul hava...
Ana Sayfa 01:49
Gaziosmanpaşa'da feci kaza
Ana Sayfa 03:00
Ekipleri alarma geçiren genç...

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25- 31 Aralık tarihleri arasında koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı 10 ilimizi paylaştı. Bakan Koca, "25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.

Televizyon Videoları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından harita paylaşarak il il haftalık vaka sayısını açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı:

25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

İŞTE HAFTALIK HARİTA

EN ÇOK VAKA ARTAN İLLER

25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli.

VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.


Buna göre, son 24 saatte 384 bin 49 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 35 bin 163 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,60, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,99 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 136 milyon 281 bin 40 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"YOĞUN BAKIM VE ENTÜBASYONDA BELİRGİN DÜZEYDE ARTIŞ YOK"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son 3 hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda yüzde 6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar."

Bakan Koca, diğer bir paylaşımında, Yukatel Kayserispor'un Altay karşılaşmasına yerli aşı "Turkovac" yazılı formalarla çıktığı görsellere yer vererek, "Kayseri Erciyes Üniversitesinde geliştirilen aşımızın bu kez futbol üzerinden gündeme getirilmesine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

SON DAKİKA