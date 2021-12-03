Haberler Televizyon Videoları 16 MOSSAD ajanı iddianamesinde çarpıcı "kripto para" ve "kameralı gözlük" detayı! Gizli çekimleri yurt dışına gönderdiler

16 MOSSAD ajanı iddianamesinde çarpıcı "kripto para" ve "kameralı gözlük" detayı! Gizli çekimleri yurt dışına gönderdiler

16 MOSSAD ajanı iddianamesinde çarpıcı "kripto para" ve "kameralı gözlük" detayı! Gizli çekimleri yurt dışına gönderdiler
03.12.2021 17:02
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Son dakika... 16 İsrail ajanına ilişkin çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan bazılarının kameralı gözlükle yaptıkları gizli çekimleri yurt dışında bulunan İsrail gizli servisi çalışanı Ahmet Zaid'e ulaştırdığı belirtildi. İddianamede gayri resmi yollarla Türkiye'ye giren ve Türkiye'deki casusluk şebekesinin para transferine yön veren kurye sanık Abdülkadir Barakat'a ödemelerin global havale ofisleri ve kripto para hesaplarıyla gerçekleştirildiği anlatıldı.

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MOSSAD ajanı iddianamesinde çarpıcı "kripto para" ve "kameralı gözlük" detayı! Gizli çekimleri yurt dışına gönderdiler

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