Son dakika... 16 İsrail ajanına ilişkin çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan bazılarının kameralı gözlükle yaptıkları gizli çekimleri yurt dışında bulunan İsrail gizli servisi çalışanı Ahmet Zaid'e ulaştırdığı belirtildi. İddianamede gayri resmi yollarla Türkiye'ye giren ve Türkiye'deki casusluk şebekesinin para transferine yön veren kurye sanık Abdülkadir Barakat'a ödemelerin global havale ofisleri ve kripto para hesaplarıyla gerçekleştirildiği anlatıldı.