16 Mossad ajanı için hesap vakti! Siyasal ve askeri casusluk suçu kapsamında 20 yıla kadar hapis...
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla yakalanıp tutuklanan 16 Mossad ajanı hakkında, 'siyasal ve askeri casusluk' suçu kapsamında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İşte habere iişkin merak edilen tüm detaylar...
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 200 kişilik ekiple aylar süren takibi sonrası ortaya çıkardığı, İsrail gizli servisi Mossad'ın 16 kişiden oluşan 5 ayrı hücresine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mossad yetkilileriyle yurt dışında yüz yüze görüşerek talimatlandırılan tıp fakültesi öğrencisi Mohammed A. Salhab ve şebeke üyelerine para dağıtımının merkezinde bulunan canlı kurye Abdulkadir Barakat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
Soruşturmada, geçen ay şebekenin yeni bir üyesinin tespit edilmesiyle şüpheli sayısı 16'ya çıktı. Tamamı tutuklu olan şüphelilerin, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçu kapsamında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.