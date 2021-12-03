Vav TV İzle
Haberler Güncel 16 Mossad ajanı için hesap vakti! Siyasal ve askeri casusluk suçu kapsamında 20 yıla kadar hapis...

16 Mossad ajanı için hesap vakti! Siyasal ve askeri casusluk suçu kapsamında 20 yıla kadar hapis...

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla yakalanıp tutuklanan 16 Mossad ajanı hakkında, 'siyasal ve askeri casusluk' suçu kapsamında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İşte habere iişkin merak edilen tüm detaylar...

03.12.2021 07:02 - Son Güncelleme: 03.12.2021 07:02
16 Mossad ajanı için hesap vakti! Siyasal ve askeri casusluk suçu kapsamında 20 yıla kadar hapis...

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 200 kişilik ekiple aylar süren takibi sonrası ortaya çıkardığı, İsrail gizli servisi Mossad'ın 16 kişiden oluşan 5 ayrı hücresine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
16 Mossad ajanı için hesap vakti! Siyasal ve askeri casusluk suçu kapsamında 20 yıla kadar hapis...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mossad yetkilileriyle yurt dışında yüz yüze görüşerek talimatlandırılan tıp fakültesi öğrencisi Mohammed A. Salhab ve şebeke üyelerine para dağıtımının merkezinde bulunan canlı kurye Abdulkadir Barakat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

16 Mossad ajanı için hesap vakti! Siyasal ve askeri casusluk suçu kapsamında 20 yıla kadar hapis...

Soruşturmada, geçen ay şebekenin yeni bir üyesinin tespit edilmesiyle şüpheli sayısı 16'ya çıktı. Tamamı tutuklu olan şüphelilerin, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçu kapsamında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

16 Mossad ajanı için hesap vakti! Siyasal ve askeri casusluk suçu kapsamında 20 yıla kadar hapis...

İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 8 Şubat 2022'de görülecek.

16 Mossad ajanı için hesap vakti! Siyasal ve askeri casusluk suçu kapsamında 20 yıla kadar hapis...

MİT PARANIN İZİNİ SÜRDÜ
İddianamede, casusluk eyleminin nasıl gerçekleştiği ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Buna göre; organizasyon şemasının en üstünde Almanya'da bulunan İsrail pasaportu sahibi olan Ahmad Zaid isimli Mossad'ın saha sorumlusu yer alıyor.

SON DAKİKA