16 Mossad ajanı için hesap vakti! Siyasal ve askeri casusluk suçu kapsamında 20 yıla kadar hapis...

MİT PARANIN İZİNİ SÜRDÜ

İddianamede, casusluk eyleminin nasıl gerçekleştiği ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Buna göre; organizasyon şemasının en üstünde Almanya'da bulunan İsrail pasaportu sahibi olan Ahmad Zaid isimli Mossad'ın saha sorumlusu yer alıyor.