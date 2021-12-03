16 MOSSAD ajanı iddianamesinde çarpıcı "kripto para" ve "kameralı gözlük" detayı! Gizli çekimleri yurt dışına gönderdiler
Son dakika... 16 İsrail ajanına ilişkin çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan bazılarının kameralı gözlükle yaptıkları gizli çekimleri yurt dışında bulunan İsrail gizli servisi çalışanı Ahmet Zaid'e ulaştırdığı belirtildi. İddianamede gayri resmi yollarla Türkiye'ye giren ve Türkiye'deki casusluk şebekesinin para transferine yön veren kurye sanık Abdülkadir Barakat'a ödemelerin global havale ofisleri ve kripto para hesaplarıyla gerçekleştirildiği anlatıldı.
İsrail gizli servisi adına faaliyet göstererek Türkiye'de yaşayan Filistinliler başta olmak üzere yabancı uyruklu şahıslarla ilgili bilgi topladıkları belirtilen 16 kişi ile ilgili hazırlanan iddianamede, sanıklardan bazılarının kameralı gözlükle istenilen yerlerde yaptıkları çekimleri yurt dışında bulunan İsrail gizli servisi çalışanına gönderdiği ve ödemelerin de tam gizlilik içerisinde havale ofisleri, kripto para hesapları ve kuryeyle gerçekleştirildiği anlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan yabancı uyruklu 16 tutuklu sanıkla ilgili hazırlanan ve İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 45 sayfalık iddianamede, İsrail gizli servisinin irtibata geçtikleri Türkiye'deki Filistin ve Suriye uyruklu şahıslara ülkedeki Filistin başta olmak üzere yabancı uyruklu kişilerin, kurdukları sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini takip etmek için para karşılığı casusluk yaptırdığı anlatıldı.
İddianamede, casusluk karşılığında bu şahıslara maddi menfaat sağlayarak bağlılık ve sadakatlerinin diri tutulduğuna yer verilerek, 2015 yılının son aylarında gayri resmi yollarla Türkiye'ye giren sanıklardan Abdülkadir Barakat'ın Türkiye'deki casusluk şebekesinin para transferine yön verdiği ifade edildi.
KRİPTO PARALARLA ÖDEME
Bu transferin tam gizlilik içerisinde havale ofisleri, kripto para hesapları ve benzeri yollardan yapıldığına işaret edilen iddianamede, ödemelerin bir kısmının da kurye ile gerçekleştirildiği belirtildi.
İddianamede, ifadesine yer verilen Barakat, yurt dışında olduğu için dosyası ayrılan İsrail gizli servisi çalışanı Ahmet Zaid ile iletişim kurduğunu kabul etti. Para havalesinin ticari amaçlarla yapıldığını savunan Barakat, kendisinin de paraya ihtiyacı olduğu için ücret karşılığında bu havalelerde rol aldığını söyledi.
Barakat'ın bu transferlerden birinde Zaid'in talimatı üzerine 2021'de Düzce'ye korsan taksi ile giderek 3 seferde toplam 10 bin dolar teslim ettiğine vurgu yapılan iddianamede, karşılığında 360 dolar alan sanığın farktı tarihlerde Zeytinburnu, Fındıkzade ve Üsküdar'da bazı kişilere ödeme yaptığının belirlendiği kaydedildi.