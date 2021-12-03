16 MOSSAD ajanı iddianamesinde çarpıcı "kripto para" ve "kameralı gözlük" detayı! Gizli çekimleri yurt dışına gönderdiler

KRİPTO PARALARLA ÖDEME

Bu transferin tam gizlilik içerisinde havale ofisleri, kripto para hesapları ve benzeri yollardan yapıldığına işaret edilen iddianamede, ödemelerin bir kısmının da kurye ile gerçekleştirildiği belirtildi.

İddianamede, ifadesine yer verilen Barakat, yurt dışında olduğu için dosyası ayrılan İsrail gizli servisi çalışanı Ahmet Zaid ile iletişim kurduğunu kabul etti. Para havalesinin ticari amaçlarla yapıldığını savunan Barakat, kendisinin de paraya ihtiyacı olduğu için ücret karşılığında bu havalelerde rol aldığını söyledi.