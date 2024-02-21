SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024, 00:39 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024, 01:13

▶️ Survivor 40. bölüm fragmanı yayınlandı: Ronaldinho...

Survivor'ın yayınlanan son bölüm fragmanında yarışmaya dünyaca ünlü bir futbolcunun konuk olacağı belirtilmişti. İzleyiciler bu futbolcunun kim olduğunu merak etmişlerdi. Survivor'a konuk olarak gelecek futbolcunun Ronaldinho olduğu açıklandı. Peki, Ronaldinho Survivor'a ne zaman gelecek? İşte detaylar...

RONALDINHO SURVIVOR'A NE ZAMAN GELECEK?

Acun Ilıcalı, sunduğu programda Ronaldinho'nun Survivor'a konuk olacağını belirterek, "Ronaldinho ile birkaç yıldır görüşüyoruz. Geçtiğimiz ay da bizim ofise geldi. Biraz sohbet ettik. Bizim yaptığımız işleri takip ediyor. Ona teklifte bulunup Survivor'da ayak voleybolu oynayalım, ne dersin dedim. Mest oldu hemen. Ve dünyanın en büyük futbolcuları arasında olan Ronaldinho yarın sizlerle birlikte olacak." dedi.

▶️ Acun Ilıcalı'nın Survivor transferi belli oldu: Ronaldinho...

Ronaldinho 21 Şubat Çarşamba günü Survivor'a konuk olarak katılacak.

SIRADAKİ VİDEO
▶️ Acun ılıcalı'dan flaş transfer! Mesut Özil denildi! Ronaldinho çıktı! Brezilyalı yıldız Survivor'da!
21.02.2024Çarşamba
VİDEO 🔴 ATV CANLI YAYIN Müge Anlı 20 Şubat 2024 🕵️ son bölüm izle 📺
20.02.2024Salı
Safir 26. Bölüm final fragmanı yayınlandı
20.02.2024Salı
Kuruluş Osman 149. bölüm 2. fragmanı: Gayrı savaş vaktidir!
19.02.2024Pazartesi
Ben Bu Cihana Sığmazam 58. bölüm fragmanı: Beni yakacak tek bir kibritiniz bile yok!
19.02.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Esra Erol yeni imajıyla kendisine benzetilen Bergüzar Korel hakkında bakın neler söyledi! 00:15
▶️Esra Erol'dan Bergüzar Korel sözleri
20.02.2024Salı
CHP eski İstanbul il Başkanı Cemal Canpolat, İmamoğlu’nu bombaladı: Babasının doktoru Bakırköy’e aday oldu! Yandaş Saban Sevinç’e fena salvo 02:36
CHP'li Cemal Canpolat, Ekrem İmamoğlu ve yandaş Şaban Sevinç'i bombaladı
20.02.2024Salı
Batan gemiden sevgilisine son kez mesaj göndermiş! İşte o video 00:31
Batan gemiden sevgilisine son kez mesaj göndermiş!
20.02.2024Salı
VİDEO 💥 Hadımköy kaza haberi: TEM’de zincirleme trafik kazası! Otomobil TIR’a saplandı: 1 ölü 🚑 Olay yeri görüntüsü 02:47
TEM'de feci kaza! Otomobil TIR'a saplandı: 1 ölü
20.02.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA