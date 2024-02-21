▶️ Survivor 40. bölüm fragmanı yayınlandı: Ronaldinho...

RONALDINHO SURVIVOR'A NE ZAMAN GELECEK?

Acun Ilıcalı, sunduğu programda Ronaldinho'nun Survivor'a konuk olacağını belirterek, "Ronaldinho ile birkaç yıldır görüşüyoruz. Geçtiğimiz ay da bizim ofise geldi. Biraz sohbet ettik. Bizim yaptığımız işleri takip ediyor. Ona teklifte bulunup Survivor'da ayak voleybolu oynayalım, ne dersin dedim. Mest oldu hemen. Ve dünyanın en büyük futbolcuları arasında olan Ronaldinho yarın sizlerle birlikte olacak." dedi.

Ronaldinho 21 Şubat Çarşamba günü Survivor'a konuk olarak katılacak.