Pazartesi akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Safir'in 19. bölüm fragmanı yayınlandı.

SAFİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaman, Bora'yı hastaneye yetiştirir ama bilinci kapalıdır. Tek görgü şahidi ve şüpheli olarak gözaltına alınmanın şokunu yaşar.

Diğer taraftan Feraye, Çetin'in baskısıyla müştemilata geri dönmek zorunda kalmıştır. Ama Hazal ve Okan sayesinde yine de evden kaçarak Yaman'ın yanına gider.

Yaman'dan, Bora'nın Aleyna'nın bebeği ile ilgili gerçeği bildiğini öğrenir. Şu anda tek şansları Bora'nın uyanıp konuşmasıdır ancak Feraye temkinli olmak isterken Yaman, fevri davranır.

Ateş, Güneş'in Bade konusundaki emrivakisini açık vermeden savuşturur ama Güneş'e kırgındır. Ateş'in ricası üzerine Güneş'in Yaman'ın avukatlığını üstlenmesi ikili arasındaki buzları eritir. Diğer taraftan Ateş'in Feraye için üniversiteyle konuşup onu yeniden işe aldırması Yaman'ı çileden çıkarır.