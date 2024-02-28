PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024, 23:54 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024, 23:54

▶️ İkinci baharını yaşayacak Fadime Teyze stüdyoda çıldırdı! Esra Erol'da 65'lik kaçak damada büyük isyan: "Beni peçete gibi kullanıp attın"

ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Programa karılan Fadime Hanım tam ikinci baharını yaşayacakken sosyal medyadan tanıştığı Münir Bey tarafından terk edildi. Münir Bey'i hem geri döndürmek hem de nikah masasına oturtmak için programa başvuran Fadime Hanım, bugün stüdyoda adeta çıldırdı. Programa katıldığı ilk günden beri "Nikah istiyorum" diyen Fadime Hanım, Münir Bey'in sözlerinden sonra isyan etti. İşte bugün canlı yayına katılan 65'lik kaçak damat Münir Bey ve Fadime Hanım'ın büyük yüzleşmesi...

SIRADAKİ VİDEO
🔴 Trabzon Başakşehir maçı CANLI İZLE! ▶️ Türkiye Kupası Trabzonspor maçı MAÇ ÖZETİ (A SPOR) İZLE! 📺
28.02.2024Çarşamba
Kardeşlerim 119. bölüm fragmanı yayınlandı
27.02.2024Salı
Ben Bu Cihana Sığmazam 59. bölüm fragmanı yayınlandı
27.02.2024Salı
Ateş Kuşları 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
27.02.2024Salı
Esra Erol'da "Nikah istiyorum da istiyorum" diyerek haykırdı
27.02.2024Salı
Bunlar da Var
Başkan Erdoğan’dan Kütahya mitinginde önemli açıklamalar 43:49
Başkan Erdoğan’dan Kütahya mitinginde önemli açıklamalar
28.02.2024Çarşamba
CHP fondaşı TELE 1’de Ramazan öncesi skandal provokasyon: Oruç farz değil 01:15
"Oruç farz değil" dedi hakaret etti
28.02.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz 04:17
Başkan Erdoğan: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz
28.02.2024Çarşamba
CHP’li Battal İlgezdi’den büyük rezillik! Vatandaşa hakaretler savurdu 01:40
CHP'li Battal İlgezdi'den büyük rezillik!
28.02.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA