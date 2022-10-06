📺 FENERBAHÇE AEK CANLI İZLE ⚽ EXXEN (linki) | FB maçı NAKLEN ŞİFRESİZ İZLE 🏆

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı için heyecanlı geri sayım sona erdi. Ülker Stadı'nda bu akşam saat 22.00'de başlayacak mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak. Taraftarlar maçı canlı takip etme yollarını aramaya başladı. Haberimizden Fenerbahçe AEK maçının canlı takibini yapabilirsiniz. İşte Fenerbahçe - AEK CANLI MAÇ İZLE 📺 FB - AEK Larnaca maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri!

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Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı sahasında konuk edecek. Heyecanlı maç için beklenen gün geldi. İşte FB - AEK maçı canlı izleme ekranı!

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 2 maç sonunda elde ettiği 4 puanla avantajlı bir durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, AEK Larnaca ile oynayacağı maçlardan 6 puan alarak liderlik yolunda avantajını korumayı hedefliyor. Konuk ekibin ise karşılaşma öncesi grupta 3 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Stadı'nda bu akşam saat 22.00'de başlayacak mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

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Fenerbahçe - AEK Larnaca muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Gustovo, Szalai, Serdar Aziz, Ferdi, İsmail, Arao, Emre Mor, Rossi, Valencia, Batshuayi

AEK Larnaca: Piric, Christoforou, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Pons, Gyurcso, Trichkovski, Altman, Olatunji

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, zorlu müsabakada listesinde bulunan 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres ile Joshua King, mücadelede forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra ligde son oynanan Beşiktaş müsabakasında aldığı darbe nedeniyle dizinde travma tespit edilen Mert Hakan Yandaş da takımını yalnız bırakacak.

Avrupa'da 249. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 249. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 248 müsabakada 91 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 316 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 361 gol gördü.