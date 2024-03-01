▶️ Esra Erol'da duygu dolu anlar! Annesinin 3 yaşındayken bıraktığı 43 yaşındaki Ozan'a büyük sürpriz!

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta da ilgiyle izlendi. Reyting rekortmeni program Esra Erol'da, bugün yaşananlar yine Türkiye'nin gündemine oturdu. Annesinin 3 yaşındayken bıraktığı 43 yaşındaki Ozan Arapoğlu biyolojik annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Gücü Türkiye sınırlarını aşan Esra Erol ekibi, 40 yıllık mucizeyi gerçekleştirdi. Bugün ise Esra Erol'un Ozan'a sürprizi herkesi ağlattı. İşte Esra Erol'un Ozan'a sürprizi ve bugüne damga vuran o anlar...