Türksat 6A 42 derece doğu yörüngesine ulaştı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın daimi hizmet vereceği 42 derece doğu yörüngesine 6 ateşleme yaparak ulaştığını bildirdi. Uydunun 35 bin 786 kilometre uzakta jeosenkron yörüngesinde yörünge testlerine tabi tutulacağını kaydeden Uraloğlu, "Ülkemizin en büyük Ar-Ge Projesi olan milli gururumuz Türksat 6A'nın test süreçlerini tamamlayarak 2025 yılının ilk çeyreğinde hizmete vereceğiz. Türkiye'yi uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası oyuncu kategorisine yükseltmiş olacağız" diye konuştu.