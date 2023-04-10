RAMAZAN İMSAKİYE
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Teknolojik her ürün için artık kiralama imkanı var |VİDEO

Teknolojik her ürün için artık kiralama imkanı var |VİDEO
10.04.2023 12:30

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Artık ev ve otomobil gibi teknolojik ürünleri de kiralıyoruz. Yeni ürünleri deneyimlemek isteyen pek çok kişi kiralamaya yöneliyor. Telefondan tablete, kahve makinesinden televizyona kadar hemen her ürün için kiralama seçeneği var.

Teknoloji Videoları

Birbiri ardına yeni modellerin piyasaya sürüldüğü teknolojik ürün piyasasında yeni trend kiralama oldu. Başta cep telefonları olmak üzere hemen her ürün kiralanabilir hale geldi. Tabletten televizyona, kulaklıktan robot süpürgeye, koşu bandından oyun konsoluna kadar teknolojiye dair ne varsa kiralanabiliyor. Son model ürünleri cebinde taşımak ya da deneyimlemek isteyenler kiralamaya yöneliyor.

Kiralama tutarları ise tercih edilen modele ve kiralama süresine göre değişiklik gösteriyor. Kiralama süresi uzadıkça aylık kira düşüyor. Cep telefonları aylık 114, robot süpürgeler 216, scooterlar 432, koşu bantları 588, kahve makineleri 81 liradan başlayan fiyatlarla kiralanabiliyor. Televizyon kiralamak isteyen aylık en az 141 lira öderken, eğer bu cihaz 214 ekran OLED TV ise aylık kira 2 bin 432 liradan başlıyor.

AYDA 1.784 TL'YE İPHONE 14
Örneğin; Apple'ın son modeli olan iPhone 14 aylık bin 784 liradan başlayan fiyatlarla kiralanabiliyor. iPhone 14 128 GB modeli 32 bin 999 liraya alınabilirken, aylık kirası kullanılacak süre 18 ay ise bin 784, 12 ay ise bin 941, 6 ay ise 2 bin 200, 3 ay ise 2 bin 750, 1 ay ise 3 bin 882 lira oluyor. 1 yıllık kiralama yapan toplam 23 bin 292, 18 aylık kiralama yapan da 32 bin 112 liraya telefonu kullanıyor. 1 terebaytlık 14 Pro Max'a sahip olmak için ise 59 bin 199 lira ödenirken, aylık 2 bin 984 liradan (18 ay kullanılacaksa) başlayan fiyatla kiralama oluyor. Aylık kira, 12 ay kullanılacaksa 3 bin 247, 6 ay kullanılacaksa 3 bin 680, 1 ay kullanılacaksa 6 bin 494 liraya çıkıyor. 1 yıllık kiralamaya toplam 38 bin 964, 18 ay kiralamaya 53 bin 712 lira veriliyor. Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 4 (256 GB) 44 bin 999 liradan alınırken, kiralama ayda 2 bin 270 liradan başlıyor.

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