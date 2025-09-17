TEKNOFEST 2025 nefes kesen SOLOTÜRK gösterisiyle başladı Atatürk Havalimanı'nda tarihi anlar!

Türkiye'nin teknoloji şöleni TEKNOFEST, bu yıl 13'üncüsü ile Atatürk Havalimanı'nda teknoloji ve havacılık tutkunlarını ağırlamaya başladı. Festivalin ilk gününde gökyüzünde Solotürk rüzgarı esti.

Solotürk'ün Büyüleyici Gösterisi İzleyicileri Hayran Bıraktı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in açılış gününde sahne alan Solotürk, gerçekleştirdiği gösteri uçuşuyla katılımcılardan tam not aldı. Atatürk Havalimanı semalarında sergilediği akrobatik hareketlerle izleyicilerin nefeslerini kesen Solotürk, teknoloji ve havacılık tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı. İzleyiciler, bu büyüleyici gösteriyi büyük bir hayranlıkla takip etti.