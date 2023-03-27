RAMAZAN İMSAKİYE
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Selçuk Bayraktar duyurdu: Bayraktar TB3 büyük abisi Kızılelma'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor

Selçuk Bayraktar duyurdu: Bayraktar TB3 büyük abisi Kızılelma'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor
27.03.2023 09:04

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberi! BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB-3'ün yeni fotoğraflarını paylaşarak, TB3'ün ilk uçuşuna gün saydığını duyurdu. Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan TB3 kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunuyor.

Teknoloji Videoları

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB3'ün ramazan ayı öncesinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.


BÜYÜK ABİSİ KIZILELMA'DAN SONRA İLK UÇUŞUNA GÜN SAYIYOR
Paylaşımında, "Bugün paylaştığımız fotoğraflarda üretim hattında görünen, kanatlarını katlayabilme özelliğine sahip türünün ilk örneği olan 'balığın' ramazan öncesi çekilmiş görselleri. Büyük abisi Kızılelma'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor" ifadelerini kullandı.



BAYRAKTAR TB3'ÜN ÖZELLİKLERİ
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı sistemidir.

Keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahiptir.

Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracı kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunmaktadır.

Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olan Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilmektedir.

TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ
14 Metre Kanat Açıklığı
8.35 Metre Uzunluk
2.6 Metre Yükseklik
1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
24+ Saat Havada Kalış Süresi

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER
Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
Otomatik İniş ve Kalkış

Öte yandan Bayraktar Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden yeni fotoğraflar paylaştı.

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