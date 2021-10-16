PUBG yasaklandı mı? Yeni isimle geri mi dönecek! İşte detaylar…

Geçtiğimiz yıl Hindistan tarafından dünya genelinde milyonlarca birey tarafınca oynanan PUBG ile ilgili önemli bir karar verilmişti. Hindistan aralarında popüler PUBG Mobile oyununun da bulunduğu Çin bağlantılı 118 mobil uygulamaya yasak getirdi. Ülke aralarında TikTok, CamScanner, Share it, WeChat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master benzer biçimde Çin'le bağlantılı 59 mobil uygulamaya yasak getirilmişti. Yaşanan bu gelişme sonrası oyun değişim yaparak dönmeyi hedefliyor. PUBG Mobile merkezi Çin olan Tencent ile beraber olarak anılıyor. Hindistan'dan çekilmek istemeyen Krafton Tencent ile Hindistan'da yollarını ayırmayı düşünüyor. PUBG Microsoft ile anlaşma yaparak verilerini Microsoft'un Azure hizmetine taşımak istiyor.