PUBG yasaklandı kriz giderek büyüyor herkes şok içinde! Yeni isim önerdi ancak ne yaptıysa olmuyor

PUBG yasaklandı kriz giderek büyüyor hepimiz şok içinde! Yeni isim önerdi sadece ne yapmış olduysa olmuyor. Hindistan dikkat çeken bir karara imza atmıştı. Milyonlarca fert tarafından oynanan PUBG oyunun yasaklanmasına karar verilmişti. Hindistan, aralarında popüler PUBG Mobile oyununun da bulunduğu Çin bağlantılı 118 mobil uygulamaya yasak getirmişti. Oyunun dünyadaki pek çok ülkedeki yayıncı Tencent Games. Hindistan'da güvenlik problemleri nedeniyle bundan dolayı uygulamalara yasak getirmişti. Ülkeden PUBG'yi çekmek istemeyen Krafton yeni bir çözüm buldu ve Hindistan üzerinde Tencent ile bağları koparacak. Microsoft ile anlaşma yaparak onlara ilişkin bir hizmeti kullanmaya hazırlanıyor.

YENİ İSİMLE DÖNECEK

Ülkeden PUBG'yi çekmek istemeyen Krafton yeni bir çözüm buldu ve Hindistan üzerinde Tencent ile bağları koparacak. Microsoft ile anlaşma yaparak onlara ait bir hizmeti kullanmaya hazırlanıyor.