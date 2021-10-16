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    • Teknoloji
    • 16.10.2021 17:10
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    • 16.10.2021 17:10
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    PUBG yasaklandı kriz giderek büyüyor herkes şok içinde! Yeni isim önerdi ancak ne yaptıysa olmuyor

    Geçtiğimiz yıl Hindistan tarafından dünya genelinde milyonlarca birey tarafınca oynanan PUBG ile ilgili önemli bir karar verilmişti. Hindistan aralarında popüler PUBG Mobile oyununun da bulunduğu Çin bağlantılı 118 mobil uygulamaya yasak getirdi. Ülke aralarında TikTok, CamScanner, Share it, WeChat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master benzer biçimde Çin'le bağlantılı 59 mobil uygulamaya yasak getirilmişti. Yaşanan bu gelişme sonrası oyun değişim yaparak dönmeyi hedefliyor. PUBG Mobile merkezi Çin olan Tencent ile beraber olarak anılıyor. Hindistan'dan çekilmek istemeyen Krafton Tencent ile Hindistan'da yollarını ayırmayı düşünüyor. PUBG Microsoft ile anlaşma yaparak verilerini Microsoft'un Azure hizmetine taşımak istiyor.

    takvim.com.tr
    PUBG o ülkede yasaklandı kriz giderek büyüyor!

    PUBG yasaklandı kriz giderek büyüyor hepimiz şok içinde! Yeni isim önerdi sadece ne yapmış olduysa olmuyor. Hindistan dikkat çeken bir karara imza atmıştı. Milyonlarca fert tarafından oynanan PUBG oyunun yasaklanmasına karar verilmişti. Hindistan, aralarında popüler PUBG Mobile oyununun da bulunduğu Çin bağlantılı 118 mobil uygulamaya yasak getirmişti. Oyunun dünyadaki pek çok ülkedeki yayıncı Tencent Games. Hindistan'da güvenlik problemleri nedeniyle bundan dolayı uygulamalara yasak getirmişti. Ülkeden PUBG'yi çekmek istemeyen Krafton yeni bir çözüm buldu ve Hindistan üzerinde Tencent ile bağları koparacak. Microsoft ile anlaşma yaparak onlara ilişkin bir hizmeti kullanmaya hazırlanıyor.

    YENİ İSİMLE DÖNECEK

    Ülkeden PUBG'yi çekmek istemeyen Krafton yeni bir çözüm buldu ve Hindistan üzerinde Tencent ile bağları koparacak. Microsoft ile anlaşma yaparak onlara ait bir hizmeti kullanmaya hazırlanıyor.

    NE OLMUŞTU?

    Bazı mobil uygulamaların kötüye kullanılarak kullanıcıların verilerinin çalınması ve gizlice Hindistan'ın dışındaki sunuculara aktarılması hakkında çok sayıda şikayet alındığı da ifade edilen açıklamada, bu kapsamda, aralarında PUBG Mobile, WeChat Reading, Voov Meeting, FaceU, InNote, Game of Sultans ve AppLock'ın da bulunduğu Çin'le irtibatlı 118 cep telefonu uygulamasının yasaklandığı kaydedildi.

    33 MİLYON AKTİF KULLANICISI VARDI

    Hindistan'da 33 milyonun üzerinde aktif PUBG Mobile kullanıcısı olduğu belirtiliyor. Çinli teknoloji şirketleri, kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal etmekle suçlanıyor.

        Hindistan'da 29 Haziran'da da aralarında TikTok, CamScanner, Share it, WeChat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master gibi Çin'le bağlantılı 59 mobil uygulamaya yasak getirilmişti.

        HİNDİSTAN İLE ÇİN ARASINDA GERGİNLİK

        Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

        Hindistan Savunma Bakanlığından 31 Ağustos'ta yapılan açıklamada da Çin ordusunun, 29 Ağustos Cumartesi gecesi "statükoyu değiştirmeye yönelik provokatif askeri eylemlerde bulunduğu ve bölgedeki açmazın çözümü yolunda daha önce askeri ve diplomatik angajmanlarda varılan uzlaşıyı ihlal ettiği" ifadesi kullanılmıştı.

            Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician ise, aynı gün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin ordusunun iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı'na (LAC) riayet ettiğini, "askerlerin kesinlikle sınırı geçmediğini" söylemişti.

            PUBG NEDİR?

            PUBG, Güney Koreli video oyun şirketi Bluehole'un bir yan kuruluşu olan PUBG Corporation tarafından geliştirilen ve yayınlanan popüler bir çevrimiçi çok oyunculu savaş oyunudur.

            Oyun, bir adada paraşütle oynayan ve kalan son kişi olmak için savaşan maksimum 100 oyuncuyla ilgileniyor. Oyuncular adaya indikten sonra silah ve diğer ekipmanları aramalı ve oyunu kazanmak için yarışmalıdır.
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            Haberler Teknoloji PUBG yasaklandı kriz giderek büyüyor herkes şok içinde! Yeni isim önerdi ancak ne yaptıysa olmuyor
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