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Oyunseverleri üzen iddia! Mobil oyun Brawl Stars kapanıyor mu?

Oyunseverleri üzen iddia! Mobil oyun Brawl Stars kapanıyor mu?
01.03.2021 11:16
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Oyunseverleri üzen iddia! Mobil oyun Brawl Stars kapanıyor mu? Sevilen oyunlardan birisi olan Brawl Stars'ın kapanıp kapanmayacağı oyuncular tarafından sorgulanıyor. Oyuncular arasında 2021 Mayıs ayında kapanacağına yönelik iddialar bulunuyordu. Peki Brawls Stars kapanıyor mu?


Brawl Stars kapanıyor mu? Brawl Stars ne zaman kapanıyor? Mobil oyun dünyasında sık sık karşımıza çıkan oyunlardan birisi olan Brawl Stars hakkında son günlerde sık sık araştırma yapılıyor. Oyunun kapatılacağı iddia edilirken Brawl Stars ne zaman kapanıyor sorusuna yanıt aranıyor. Brawl Stars kapanıyor mu? İşte detaylar...

BRAWL STARS KAPANIYOR MU?

Supercell, Brawl Stars'ın kapanması ile ilgili bir açıklama yapmış değil. Bu da, Brawl Stars'ın kapanması gibi bir durum olmadığını gösteriyor.

BRAWL STARS NEDİR?

Brawl Stars'ta oyuna başlamadan önce bir karakter seçmeniz gerekir. Oyunda toplam 44 karakter yer almaktadır. Karakterlerin kendine has yetenekleri ve süper özelliği bulunduğu oyunda karakter türleri şu şekildedir:

Yakın menzil
Orta menzil

Uzun menzil
Suikastçılar
Atıcılar
Destekçiler
Şifacılar


Oyuna başlarken seçtiğiniz karakteri yönlendirmek için ekranın sol kısmında bulunan dijital oyun kolunu kullanmanız gerekiyor. Ekranın sağ kısmında ise karakterinize ait silahı ateşlemek için kullanabileceğiniz tuşlar yer alıyor.

Oyunda 2 tür atış modu bulunuyor. Bunlar; normal ve süper atışolarak belirlenmiş. Normal atış modunda ekrandaki kırmıza tuşa bir kere tıklamanız durumunda yakınınızdaki düşmana atış edebilirsiniz.

Normal atış sırasında kırmıza tuşa uzun süre basılı tutarsanız da yakınınızda yer alan düşmanlara birden fazla atış yapabilirsiniz. Diğer bir atış modu olan süper atış modunu ise, ekranda yer alan sarı düğmeye tıklayarak kullanabilirsiniz. Belirli bir kullanım süresi bulunan süper atış, oyundaki karakterlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

Ekranda bulunan yeşil sağlık göstergesinin alt kısmındaki turuncu çubuklar sayesinde, silahınızla ne kadar atış yapabileceğinizi görebilirsiniz.

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