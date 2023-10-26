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Haberler Teknoloji Videoları Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023, 11:11 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023, 11:24

Öğrenciye vergisiz telefon, bilgisayar ve internet desteği başladı mı? Detaylar belli oldu

Öğrenciye vergisiz telefon, bilgisayar ve internet desteği başladı mı? sorusu yanıt buldu. 1 Kasım'dan itibaren gençlere cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği başlıyor. Bu teknolojik ürün desteği ile üniversite öğrencileri 5.500 TL'ye varan indirimlerden faydalanabilecek. İşte detaylar...

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 'teknolojik cihaz ve internet desteğinin' detayları netleşti. Gençler, cep telefonu, bilgisayar ve ücretsiz internet desteğinden 1 Kasım itibariyle yararlanabilecek.



İKİNCİ EL KAPSAM DIŞI
Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacak.






Bu destek, nihai satış fiyatı 9 bin 500 lirayı aşmayan mobil telefon cihazlar ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen faturayla yapılan satın alımlarında kullanılacak. İkinci el cihaz satın alımları destek kapsamının dışında tutulacak. Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 lira olacak.

ADINA KAYITLI OLMALI
Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz aylık en fazla 10, yıllık 120 cigabayt olarak verilecek. İnternet desteği, ilgili öğrenci adına kayıtlı bir hatla kullanılabilecek. Edinilen mobil telefon cihazlar, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az 2 tam yıl süreyle sadece destekten yararlanan tarafından kullanılacak. Kararda yer alan şartların ihlalinin veya desteklerden usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte destekten yararlanandan geri alınacak. Karar kapsamında verilen destekler, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten karşılanacak.


PAZAR HAREKETLENECEK
Gençlere telefon ve bilgisayar desteği heyecan yaratırken; sektör yetkilileri Türkiye'de satılan cep telefonlarının yüzde 57'sinin, ciro açısından da yüzde 27'sinin 9 bin 500 liraya kadar olan telefonlardan oluştuğunu belirterek, şöyle konuştu: "Cep telefonu alım ihtiyaçlarını erteleyen vatandaşlar ile destekten faydalanmak isteyen öğrenciler sayesinde piyasanın hareketleneceğini düşünüyoruz.

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