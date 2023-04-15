RAMAZAN İMSAKİYE
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İMECE CANLI YAYIN FIRLATILMA ANI videosu izle! | VİDEO

İMECE CANLI YAYIN FIRLATILMA ANI videosu izle! | VİDEO
15.04.2023 10:17 - Son Güncelleme: 15.04.2023 10:28

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TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE uzaya fırlatıldı. İşte İMECE uydusunun canlı yayında uzaya fırlatılma anı.

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TÜBİTAK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından fonlanan, müşteri kurumu Savunma Sanayii Başkanlığı, son kullanıcısı Hava Kuvvetleri Komutanlığı olan, TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan ve geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE uzaya fırlatıldı. İşte İMECE uydusunun canlı yayında uzaya fırlatılma anı.

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