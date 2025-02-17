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GÖKSUR’dan nokta atış! İlk atış yapıldı! Mavi Vatan’ı koruyacak!
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GÖKSUR'dan nokta atış! İlk atış yapıldı! Mavi Vatan’ı koruyacak!

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 15:26 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 15:26

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği GÖKSUR Nokta Hava Savunma Sistemi, denizden ilk atışını başarıyla tamamladı. ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle hayata geçen sistem, 16 Şubat 2025’te TCG BEYKOZ gemisinden Sinop açıklarında test edildi. GÖKSUR, gemisavar füzelerden insansız hava araçlarına, savaş uçaklarından helikopterlere kadar geniş bir tehdit yelpazesini 360 derece etkisiz hale getirebiliyor. Yapay zeka destekli atış kontrolü ve çift yönlü veri bağı ile donatılan sistem, denizlerdeki "Mavi Vatan" güvenliğini üst seviyeye taşıyacak. Türk savunma sanayisinin gururu GÖKSUR’un, Deniz Kuvvetleri’ne yakın zamanda katılması planlanıyor. Bu adım, Türkiye’nin savunmadaki bağımsızlığını bir kez daha taçlandırıyor.

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