CHP’de 500 bin dolarlık rüşvet bombası patladı: Tolgahan Erdoğan Takvim'e konuştu

Tolgahan Erdoğan, Özgür Karabat’ın kendisine susması karşılığında aylık 15 bin dolar ve TV kanalında iş teklif ettiğini iddia ederek rüşvetin belgelerini ilk kez paylaştı. CHP içindeki 30 milyon dolarlık kayıp para trafiği ile İmamoğlu’nun kurduğu iddia edilen "Sistem" arasındaki bağlantıyı deşifre eden Erdoğan, Veli Ağbaba ve Karabat ikilisinin parti üst yönetimine operasyon çektiğini öne sürdü. Ankara’daki gizli toplantıdan Kemal Kılıçdaroğlu’nun haberdar olduğunu belirten Erdoğan, hazırlanan raporun ardından eski genel başkanın yeniden görev üstlenmekten kaçmayacağını ifade etti.