PODCAST CANLI YAYIN
CHP’de 500 bin dolarlık rüşvet bombası patladı: Tolgahan Erdoğan Takvim'e konuştu

CHP’de 500 bin dolarlık rüşvet bombası patladı: Tolgahan Erdoğan Takvim'e konuştu

Tolgahan Erdoğan, Özgür Karabat’ın kendisine susması karşılığında aylık 15 bin dolar ve TV kanalında iş teklif ettiğini iddia ederek rüşvetin belgelerini ilk kez paylaştı. CHP içindeki 30 milyon dolarlık kayıp para trafiği ile İmamoğlu’nun kurduğu iddia edilen "Sistem" arasındaki bağlantıyı deşifre eden Erdoğan, Veli Ağbaba ve Karabat ikilisinin parti üst yönetimine operasyon çektiğini öne sürdü. Ankara’daki gizli toplantıdan Kemal Kılıçdaroğlu’nun haberdar olduğunu belirten Erdoğan, hazırlanan raporun ardından eski genel başkanın yeniden görev üstlenmekten kaçmayacağını ifade etti.

Bunlar da Var

MHP lideri Devlet Bahçeli'den MEB'e Ramazan Genelgesi tebriği 168 kafaya tepki!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den MEB'e Ramazan Genelgesi tebriği 168 kafaya tepki!
Bakan Tekin A Haber'de 168 imzalı laiklik bildirgesine cevap verdi
Bakan Tekin A Haber'de 168 imzalı laiklik bildirgesine cevap verdi
Bitlis’te 2 okul müdürüne çirkin saldırı! O anlar kamerada | Video İzle
Bitlis’te 2 okul müdürüne çirkin saldırı! O anlar kamerada | Video İzle
İstanbul'da öldürülen Çinli iş insanının kaçırılma anı görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da öldürülen Çinli iş insanının kaçırılma anı görüntüleri ortaya çıktı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle