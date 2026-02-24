12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!

Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü

Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İstanbul ve çevre illerden hissedildi!

CHP’de 500 bin dolarlık rüşvet bombası patladı: Tolgahan Erdoğan Takvim'e konuştu