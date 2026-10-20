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Takvim sordu: İsmail Kartal'dan istifa tepkilerine yanıt

Takvim sordu: İsmail Kartal'dan istifa tepkilerine yanıt

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile berabere kalmasının ardından sarı-lacivertli tribünlerden teknik direktör İsmail Kartal'a sert tepki geldi. Taraftarların tecrübeli çalıştırıcıyı istifaya davet ettiği karşılaşmanın ardından Takvim Spor Sorumlusu Görkem Ağgündüz, maça damga vuran anı İsmail Kartal'a sordu. Kartal, yükselen seslere "Önümüzde derbi ve önemli maçlar var. Kazanırız, taraftarımızın gönlünü alırız" yanıtını verdi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Spor

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