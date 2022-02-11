Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! TFF Başkan Vekili Ali Düşmez'den takvim.com.tr'ye özel açıklama | Songül Soysal... Ziraat Türkiye Kupası, çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapılan törende belli oldu. Törene, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Futbol Hizmetlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Ali Düşmez, kupanın şu ana kadar güzel ve heyecanlı maçlara sahne olduğunu dile getirerek, "132 takımla başladığımız bu macerada 8 takıma kadar geldik. 124 maçı hep beraber idrak ettik. 7 maçımız kaldı. Çok güzel, heyecanlı ve sürprizli maçlar oldu. Maçların yüzde 40'ı uzatmaya gitti. Türkiye Kupası her zaman topluma heyecan vermiştir, bundan sonra da vereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bugün yapılan kura çekimi ile birlikte Ziraat Türkiye Kupasındaki Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu. Buna göre;

Trabzonspor - FTA Antalyaspor

Sivasspor - Fatih Karagümrük

Beşiktaş - Yukatel Kayserispor

Alanyaspor - Gaziantep FK